Contra "el negocio de la sanidad": Andalucía sale a las calles para "recuperar la calidad del sistema sanitario"

Los detalles El movimiento Mareas Blancas, apoyado por más de una veintena de colectivos sociales, sindicales, vecinales, de profesionales sanitarios y entidades de la sociedad civil, sale a la calle en ocho capitales andaluzas para denunciar el deterioro de la sanidad pública.

Los andaluces, convocados por las Mareas Blancas, se han manifestado en las ocho capitales de provincia en defensa de la sanidad pública. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha propuesto 12 medidas para mejorar el sistema sanitario, destacando la recuperación de la inversión sanitaria y la creación de consejos de salud participativos. También exigen mejorar la gestión de cargos, aumentar la estabilidad de las plantillas y destinar el 25% del presupuesto a Atención Primaria. Además, plantean reducir listas de espera, reforzar la salud mental y controlar el gasto. El PP ha criticado el apoyo político a las protestas, destacando la falta de credibilidad en las promesas de María Jesús Montero.

Contra "el negocio de la sanidad". Mareas Blancas ha tomado este domingo las calles de ocho capitales andaluzas para volver a denunciar el estado de la sanidad pública. Bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad', la coordinadora andaluza del movimiento quiere "proponer" 12 medidas "prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz", a la vez que lanza un dato: "Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucíaes la más alta de todas las comunidades. Según el INE, en 2025, Andalucía superó en un 11,6% la tasa de mortalidad media del Estado".

Las protestas, convocadas a tan solo un mes de las elecciones autonómicas, han comenzado a las 12:00 horas de este domingo, excepto en Córdoba, que ha arrancado de la Delegación de Salud a las 11:00. En Sevilla, ha salido desde San Bernardo; en Huelva, desde la Rotonda de bomberos; en Cádiz, de la Plaza Asdrubal; en Málaga, desde la Plaza de la Marina; en Jaén, desde la Plaza de las batallas; en Granada, desde los Jardines del Triunfo; y en Almería, desde el Anfiteatro de la Rambla. La convocatoria de Mareas Blancas cuenta con el respaldo de los partidos de izquierda PSOE de Andalucía, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La primera medida que reclaman las Mareas es la recuperación de la inversión sanitaria mediante un plan plurianual con el que liquidar la llamada "deuda histórica sanitaria, estimada en 20.000 millones tras los recortes acumulados entre 2010 y 2024". Se plantea la creación de consejos de salud "participativos" para que garanticen "la transparencia y el control democrático del sistema" a fin de que se cuide la calidad y el reparto "equitativo" de los recursos.

En tercer lugar, exigen que los cargos directivos e intermedios del sistema tengan "experiencia y formación acreditada en gestión"; la "incompatibilidad con empresas sanitarias privadas"; medidas "efectivas" contra las "puertas giratorias" y "un aumento de la estabilidad de las plantilla", con cobertura "inmediata de plazas vacantes" y equiparación "progresiva" de salarios con la media nacional, entre otras cuestiones.

Las Mareas demandan que se destine al menos el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria mediante un plan de cinco años que permita, entre otras cosas, aumentar plantillas, reducir burocracia, garantizar consultas de al menos diez minutos por paciente y atender las citas clínicas en un méximo de 48 horas y el resto, en menos de una semana. La lista de reclamaciones continúa con un plan de recuperación de la capacidad hospitalaria pública con el desarrollo de un plan a cinco años con el que "revertir progresivamente la externalización al sector privado".

Asimismo, se plantea un plan extraordinario de reducción de listas de espera a dos años que incluya turnos de tarde en hospitales con personal adicional y otras medidas organizativas que "permitan normalizar los tiempos de atención para consulta de especialistas, cirugía y pruebas complementarias".

Igualmente, exponen la necesidad de unplan específico para la salud mental; el refuerzo de la salud pública y la prevención; el control del gasto y compras eficientes; un plan de infraestructuras sanitarias públicas y "transparencia, evaluación y digitalización del sistema".

"Con este programa -concluye la Coordinadora- se puede conseguir que el sistema sanitario público andaluz preste el soporte necesario para que los andaluces disfruten de una vida saludable, alcanzando la máxima esperanza de vida que permita la ciencia y libre de discapacidad, y no como ahora, que el desmantelamiento actual del sistema está causando niveles precoces de discapacidad y un número creciente e inaceptable de casos de mortalidad evitable".

El PP carga contra el apoyo político

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este domingo, ante las manifestaciones, que resulta llamativo que estas protestas estén encabezadas por grupos políticos que "hace ocho años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía".

Fernández-Pacheco ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza de la Constitución, minutos antes de asistir a los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen del Mar. En su intervención, el líder del PP almeriense ha asegurado que el Gobierno andaluz toma buena nota de las reivindicaciones sanitarias.

"Nosotros evidentemente respetamos muchísimo a todas las personas que libremente deciden salir a manifestarse. Solo faltaba. Cada uno es libre de tomar la calle para decir aquello que crea conveniente, está en su pleno derecho y nosotros tomamos buena nota de cada una de las reivindicaciones que esta mañana se van a dar cita en las calles de Andalucía", ha señalado.

No obstante, ha cuestionado el papel de los dirigentes socialistas en las movilizaciones y se ha referido concretamente a la actual ministra. "María Jesús Montero anunciando que va a acabar con las listas de espera en tan solo seis meses no tiene ninguna credibilidad", ha aseverado, recordando que fue "la misma María Jesús Montero que al frente de la Consejería de Salud, llevó las listas de espera a su máximo histórico".

Para ilustrar esta postura, el consejero ha hecho alusión a unas declaraciones previas de la dirigente: "Es la misma María Jesús Montero que, por ejemplo, dijo en el año 2025, allá por el mes de febrero, que en cinco meses iba a tirar el hotel de El Algarrobico (...) Pues ahí sigue el hotel de El Algarrobico". Fernández-Pacheco ha pedido "sosegar el debate" y hacer un "análisis sincero" de la situación actual.

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