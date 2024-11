Revilla: "¿Que si tiene que dimitir Mazón? Si eso me pasa a mí, me voy al minuto"

El expresidente de Cantabria, en laSexta Xplica, ha sido tajante con Mazón y con su gestión de la DANA: "A mí me coge el chaparrón, me coge comiendo, a cubierto..."

"No me explico lo de Feijóo"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la DANA y de las consecuencias de la misma. En sus palabras, con José Yélamo, fue más que contundente con la figura de Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana.

"¿Que si debe dimitir? Te respondo de una manera muy sencilla. Si eso me pasa a mí, me voy al minuto. Me coge el chaparrón, me coge comiendo, a cubierto... que con tener la televisión encendida o un 'oiga presidente, que usted está aquí con esté platito y vemos los coches por las calles'. No entiendo lo de Feijóo", dijo en referencia también al líder del PP.

Y luego, mensaje para los poderes públicos: "Es preocupante lo de 'solo el pueblo salva al pueblo'. Es una mezcla de anarquía con gente que detesta la política. No, los ciudadanos votan a unos señores a los que se dota de mucho dinero para que resuelvan los problemas de la gente. El Estado debe arreglar esos problemas".