Revilla, tras la ovación a Juan Carlos I en la Maestranza: "Me pregunto si los que aplauden harían lo mismo que ha hecho él"

"Me da tristeza pensar que esa gente que aplaude lo hace por lo que ha hecho, que es lo grave", ha expresado el expresidente cántabro, quien ha defendido que él está "en el lado bueno de la historia".

Miguel Ángel Revilla ha reaccionado en laSexta a la ovación que recibió el rey emérito en la Maestranza de Sevilla. "Tiene que haber gente para todo. Cada persona tiene un concepto de la vida bastante diferente. Yo soy una persona que he tenido unos principios heredados de mis padres y que los he practicado a rajatabla, que son no robar, tener empatía por los demás y ser coherente. Creo que lo he conseguido y llegaré al final de mis días con la cabeza alta y dejando cuando me vaya una buena imagen a mis hijas y a mi familia, y que puedan decir que su padre fue un señor que cumplió con las normas, pagó sus impuestos y no robó", ha expresado.

Así, el expresidente cántabro ha criticado a un "señor que tiene una fortuna fuera, que no paga aquí sus impuestos y que ha tenido que irse de España", en referencia al rey emérito. "Yo esto lo he denunciado. Cuando hay un momento en el que aparecen cosas que para mí son insoportables, como es ver que una persona que nos predicaba a todos una manera de conducta no la practica él, pues yo me tengo que rebelar", ha subrayado el político, quien ha reconocido que lo que le da "tristeza es pensar que a lo mejor toda esa gente que le aplaude lo que aplaude es lo que ha hecho, que es lo grave".

"Y uno llega a pensar si esos que aplauden no harían lo mismo que ha hecho él", ha apostillado el exlíder del PRC, al tiempo que ha defendido que él está "en el lado bueno de la historia" y "denunciando" todo lo que considera que "atenta contra las normas que debemos de seguir todos los ciudadanos".

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