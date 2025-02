Revilla manifiesta su preocupación por el "silencio cómplice del PP" sobre la cumbre ultra de Madrid: "Es terrorífico"

El que fuera presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se sienta a hablar en laSexta Xplica y reflexiona sobre la cumbre ultra de Los Patriots celebrada en Madrid la semana pasada. "Me preocupa el silencio cómplice del PP", afirma.

Y, es que, le parece "terrorífico" que defiendan a Donald Trump, que "nos quiere abrasar a aranceles" y que "no estén a favor de la Unión Europea". "No se dan cuenta de lo que hubiera sido la pandemia sin Europa, que es el modelo ejemplar de solidaridad cuando nos hemos visto en una situación angustiosa", agrega. "Sin ella, esto habría sido un auténtico desastre y caos", afirma en el vídeo principal de la noticia, donde critica a estos ultras que "no quieren a Europa, pero defienden su chiringuito y la autarquía económica".