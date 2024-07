Begoña Gómez, la mujer del presidente, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Ha sido por consejo de su abogado, Antonio Camacho, el cual ha explicado que la declaración no es procedente en este momento: "En este momento si no hemos hecho eso es porque hemos analizado esa cuestión y creemos que no es procedente, en este momento, hacer eso. Creemos que lo adecuado es que funcione el mecanismo habitual de la justicia".

¿Se plantean recusar al juez? La clave son los "en este momento". Antonio Camacho considera que la investigación es expansiva y prospectiva, haciendo especial hincapié que todo se debe a que en "este momento" no es procedente.

Aunque no ha sido la única novedad de este viernes. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) guio a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para que registrara a su nombre el dominio de la plataforma para la gestión de pymes, unas de las plataformas asociadas a su cátedra. Así se desprende en un correo electrónico de la Oficina de Patentes y Marcas al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, y que prueba que la esposa del presidente no actuó al margen de la Universidad.

Tal y como ha explicado Alfonso Pérez Medina, difícilmente puede haber un delito de aprobación indebida cuando la Complutense no solo estaba al corriente de las actividades de Begoña Gómez, sino que incluso le mandó un tutorial explicando los pasos que tenía que dar para poner ese dominio a su nombre en el registro.

Además, ha salido a la luz otro hecho relevante para la investigación. La mujer del presidente del Gobierno quiso trasladar toda la documentación que tenía a esa comisión de seguimiento de la cátedra de la Universidad Complutense, pero los responsables no esperaron a sus explicaciones. Un día antes, le mandaron un informe al juez Peinado en el que decían que Gómez no estaba colaborando.