Un día de 'lucha' con Ada Colau

Acompañamos a Ada Colau, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, en un día cualquiera. "Estoy en el activismo por un lado porque me considero directamente afectada. Siempre ha sido muy difícil el acceso a la vivienda. Mi familia ha estado en varias ocasiones en riesgo de desahucio", explica Colau.

La portavoz lleva años de activismo del derecho a la vivienda. "Empezamos a trabajar en 2008, pero no fue hasta 2009 cuando fundamos formalmente la plataforma". Ada Colau muestra a las cámaras del programa la sede en Barcelona de la plataforma. "Viene mucha gente a las reuniones donde se debaten las acciones que se emprenderan esa semana". Es en el año 2010 cuando se funda la campaña Stop Desahucios.

Ada Colau llamó 'criminal' al representante de la banca que calificó de eficaz la ley hipotecaria vigente. "No me arrepiento para nada, me reafirmo y creo que me quedé corta".