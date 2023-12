David Rayan, agente inmobiliario, sostenía en laSexta Xplica que nos encontramos cerca del estallido "de una nueva burbuja inmobiliaria". "Los precios son desorbitados, la mayoría de la gente piensa que son normales... El principio de todas las burbujas viene cuando la mayoría de la población piensa que algo no va a pasar, es cuando pasa".

Una exposición que no compartía Alejandro Inurrieta, doctor en Ciencias Económicas, quien le espetó: "No hay burbuja inmobiliaria ni por asomo". "Para saber lo que es una burbuja inmobiliaria hay que mirar el nivel de crédito y no de precios", sostuvo Inurriteta, agregando a su vez que "ahora el crédito está restringido", como puede observarse en el vídeo superior.

Por otra parte, Rayan criticó los efectos "negativos" de la Ley de Vivienda que, en su opinión, están provocando la subida de los precios y la limitación temporal de los alquileres, algo a lo que Inurrieta replicó: "Léase la Ley de Vivienda y sabrá usted que no se ha generado todavía el índice de referencia".