Myriam Calle, quien vive de alquiler en Madrid, afirmó en laSexta Xplica que es una persona "vulnerable" porque tiene "un salario que muchos meses no llega a los 900 euros", y paga 490 euros de alquiler. "Estoy fuera de contrato y el fondo buitre propietario de mi piso me quiere subir el alquiler a 780 euros", denunció a lo que añadió: "Que alguien me diga cómo puedo vivir así".

Así, la joven defendió que "la rentabilidad de los propietarios no debería estar por encima del derecho a la vivienda", unas palabras que provocaron los aplausos en el plató de laSexta Xplica.

Clara, en una situación similar, expresó que ha pasado "más de seis meses de pelea" con los propietarios de la vivienda donde reside porque "no han querido respetar el tope del 2% para las actualizaciones al alquiler". "Los dueños de la casa donde vivo es una familia propietaria de tres edificios en Madrid, cada uno de más de 40 viviendas", destacó.