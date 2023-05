Pilar Garrido, madre de familia numerosa, destacó en laSexta Xplica que se habló "mucho en el plató de conciliación", pero ella también quiso contar su caso personal. "Yo decidí no trabajar porque mi marido iba a abrir un negocio que al final no ha salido bien. Yo voy a generar a futuros trabajadores, pero como estoy en mi casa, no recibo ninguna ayuda", lamentó.

En este sentido, la mujer señaló que no cotiza, y ya por eso, parece que está en su "casa sentada". "Yo también estoy colaborando con el país, y creo que también esas madres que nos quedamos en casa tendríamos que tener alguna ayuda o algún reconocimiento", reclamó Garrido, tras lo que criticó que, además, hay "artículos como los pañales tienen el 21% del IVA".