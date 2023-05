"Me apasiona lo que hago y no tengo problemas económicos ni de ningún otro tipo", aseguró en la Sexta Xplica Laura García Encina, empresaria de 36 años. "Creo que hemos sido capaces de evolucionar socialmente y decidir no tener hijos", defendió.

"¿Te preguntan por qué no tienes hijos?", le planteó José Yélamo, conductor del programa. "Más que por qué no tengo hijos, me han preguntado qué problema tengo que me hace no tener hijos", reveló la empresaria, como puede observarse en el video superior.

"Creo que necesitamos en la sociedad una evolución y entender que hay mujeres que no queremos tener hijos. Yo no me siento menos mujer por no ser madre", aseguró Laura. Seguidamente intervino Pilar, cordobesa madre de cuatro hijos. "A Laura le preguntan eso y a mí me preguntan: ¿otro más?" expuso entre risas, concluyendo que "la gente está muy aburrida".