"La natalidad se va a pique y muchas queremos ayudar, pero la Seguridad Social no nos ayuda, no hay bancos de donantes", lamentó Clarise Fernández-Renau en el programa laSexta Xplica. La mujer, que fue madre a los 38 años gracias a la fecundación in vitro (FIV) tras cuatro años intentándolo, recordó que "antiguamente no se podía tener un segundo hijo en la Seguridad Social si ya se tenía uno vivo".

"Me quedé embarazada con 34 años de manera natural dos veces, pero terminó en aborto y tras una larga espera para la Seguridad Social, conseguí ponerme en tratamiento y nació mi hijo", ha relatado Fernández. Sin embargo, aseguró que "el horror estaba por venir".

"El recorrido duro que he pasado en la infertilidad ha sido al buscar a mi segundo hijo, que no lo he conseguido", explicó la mujer, que ya ha gastado más de 40.000 euros en tratamientos. "La Seguridad Social tiene que ponerse las pilas y ofrecer un banco de donación; no puede ser que la natalidad en nuestro país dependa de que tengas 40.000 euros", recalcó, como puede observarse en el vídeo superior donde puedes conocer la historia completa.