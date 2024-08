Cada día que pasa, a los españoles se les hace más complicado pagar el alquiler y mantener una vida cómoda con los sueldos que tienen. Yolanda Alba, afectada por una hipoteca variable que ha conseguido renegociar con su banco, ha contado todo lo que hace ella para poder afrontar los gastos y, antes de explicarlo todo, ha asegurado: "Cuando acabe esto, hay que tomarse un diazepam para la depresión".

"Olvídate de salir: ni cine ni comer ni cenar fuera ni una copita. Olvídate de fumar, un paquete son cinco euros. Si vas a trabajar, como yo lo hago, te tienes que llevar desayuno, café con leche, agua y todo", ha empezado diciendo.

"Mis compañeras, los viernes, van a comer fuera; yo solo he ido un viernes. Porque, aunque sean 15 euros, son 60 euros al mes. Yo no me lo puedo permitir", ha añadido. Además, ha apuntado que en su casa solo "entran marcas blancas", tanto en la comida como en la ropa, como medida de ahorro.

Al final de su intervención, ha asegurado que esta situación la lleva a ella y a miles de españoles a no disfrutar de la vida plenamente. "Tienes que dejar de vivir para subsistir, y esto es lo que nos ha tocado ahora", ha reflexionado.