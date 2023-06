La convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio ha generado cierta inquietud por la posible coincidencia de la cita con las urnas con el periodo vacacional. En este contexto, sin embargo, José María Camarero recuerda un dato del INE: "Un tercio de los españoles no pueden irse ni una semana de vacaciones al año".

"No estamos hablando de muy pocas familias. Un tercio de los españoles ni pueden irse de vacaciones una semana al año ni pueden llegar a fin de mes", insiste el periodista en laSexta Xplica. "Eso es de lo que no se habla y me temo que políticamente no se va a hablar", asevera.

