Ramoncín: "La gente quiere vivir con tranquilidad y no quiere en algunos lugares pagar impuestos del primer mundo con servicios del tercero"

El artista ha criticado que "lo que impide" que se mejore la vida de la gente es que "hay unas fuerzas políticas a las que lo único que les interesa es lo que ellos piensan".

Ramoncín ha expresado en laSexta Xplica que "un partido conservador de corte democrático, un partido socialdemócrata y los partidos que acompañan se supone que lo que tienen que hacer es mejorar la vida de los ciudadano". "¿Qué impide que eso ocurra?", se ha preguntado el artista, a lo que ha respondido que "lo impide el que hay unas fuerzas políticas que lo único que les interesa es lo que ellos piensan".

"Hasta el ciudadano más o menos ilustrado, entiende y cree en un reparto equitativo de la riqueza, en la posibilidad de tener una vivienda, en que haya seguridad, sanidad, el que los hijos puedan estudiar, que no se hagan negocios con la educación y con la FP", ha señalado Ramoncín, a lo que ha añadido que "los ciudadanos votan al que cree que va a mejorar su vida", para que "no tengan que dedicar la mayor parte del dinero que ganan al alquiler" o para evitar que no puedan "comprarse una casa nunca o que los niños se queden en casa hasta los 50 años".

"Yo estoy seguro de que cuando oímos a Feijoo decir que el dinero se lo lleva el Estado, él sabe perfectamente que no es así. Él sabe que el dinero no engorda al Gobierno, no engorda Moncloa, no engorda al presidente del Gobierno. El dinero va a las arcas públicas y las arcas públicas tienen que hacer el reparto mejor que sepan para mejorar la vida de los demás", ha expresado, tras lo que ha manifestado que lo dice, pese a saber que no es cierto, "para buscar el enfrentamiento".

Así, Ramoncín ha defendido que "la realidad es que si tú preguntas a la gente qué quiere, lo que quiere es vivir con tranquilidad, tener lo que necesita y estar cubierto con lo que necesita y, sobre todo, la gente lo que no quiere es, en algunos lugares, pagar impuestos del primer mundo y tener servicios del tercer".

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