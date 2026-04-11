Debate en laSexta Xplica
Ramoncín, contundente sobre Netanyahu: "Es increíble que un genocida y un criminal sea capaz de arrastrar al mundo a una situación como esta"
El colaborador ha explicado que el mandatario israelí "va a hacer todo lo posible para evitar lo que le toca si se produce en Israel: unas elecciones que lo aparten del poder y se le pueda juzgar".
"Resulta increíble que el comportamiento de un ser humano que ha demostrado muy poca humanidad, que ha demostrado ser un genocida a todas luces, un criminal y una persona que no tiene ninguna decencia sea capaz de arrastrar al mundo a una situación como esta". Así ha valorado Ramoncín en laSexta Xplica a Benjamin Netanyahu.
Y, por ello, ha considerado que "el mundo, después de esto, tiene que aprender a tener un tipo de controles sobre determinadas personas para impedir que alguien como él llegue a este extremo: "Este señor (Netanyahu) ha arrastrado a Trump, que es fácil de arrastrar porque es un demente del lóbulo central. Al final este señor va a hacer todo lo posible para evitar lo que le toca si se produce en Israel: unas elecciones que lo aparten del poder y se le pueda juzgar y tratarle como lo que es, un genocida".
"Uno que ha matado 70.000 personas en Gaza, que no sabemos cuánta gente está matando en Líbano y que le importa bien poco lo que pasa en el mundo con tal de salvarse a sí mismo. Es un rechazo tan profundo (el que siente por el primer ministro israelí) que me llega a preocupar, pero me preocupa mucho más aquellos que le justifican", ha añadido.
Porque el colaborador ha destacado que "el hecho de que en Irán haya una dictadura y una tiranía sangrienta no significa que los que estamos en contra de esto estemos a favor de lo que se hace en Irán": "¿Qué justifica esto? De lo que más se ha hablado últimamente es quién ha ganado la guerra. A mí me preocupa quién la ha perdido, aquellos que han perdido su vida, su casa, su hogar".
