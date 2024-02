Verónica Sanz ha señalado en Sábado Clave que los bancos han tenido resultados récord en 2023, y nunca habían ganado tanto pese al impuesto a la banca que tanto critican. "¿Quién está pagando el impuesto a la banca?", ha preguntado entonces a José María Camarero, quien ha respondido que los bancos "poco a poco han aprovechado que el Pisuerga para por Valladolid".

En lo referente a las hipotecas, Camarero ha subrayado que "como no ha habido tanta demanda, no parece que el impuesto haya tenido mucho efecto". Sin embargo, en los depósitos, "es verdad que tenemos mucho dinero ahorrado en lo bancos, y en España no llega al 2% la remuneración de un depósito, mientras que Europa se está renumerando un depósito a más del 3,3%". De esta forma, tal y como ha destacado el periodista, "aquí sí que se ha aprovechado la tendencia, porque la remuneración es mucho más baja en el caso de España".

Por último, sobre las comisiones, José María Camarero ha señalado que "en la operativa diaria, es decir, transferencias o a la hora de sacar dinero, en general no se está complicando tanto, pero a costa de que se están aplicando muchas más comisiones cuando invertimos, como a la hora de contratar un fondo de pensiones".