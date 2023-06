Laura Blanco debate en laSexta Xplica con Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, acerca del 'boom' del alquiler turístico en España. Aunque Aguín argumenta que solo supone un pequeño porcentaje del parque de vivienda a nivel nacional, la periodista económica incide en que "la cuestión es dónde se concentran".

"De nada me vale que la media sea un 1%, un 2% o 5% si la concentración la tenemos en determinadas zonas donde la realidad -y le hablo del caso de Madrid- es que se expulsa, porque no se puede pagar, a la gente que vive en el barrio", asevera. Además, a su juicio esta situación "también va en detrimento del propio turista": "Cuando somos turistas nos gusta llegar a una ciudad, nos gusta llegar a un pueblo y no verlo lleno de locales y de turistas, nos gusta ver a la gente que vive en esa ciudad".

Algo, alerta, que "está desapareciendo en algunos barrios de Madrid", donde "dejan de vivir familias con niños, deja de haber colegios, deja de haber vida de barrio". "Eso es también lo que tb enriquece a las ciudades, que la gente pueda seguir viviendo ahí", reivindica Blanco, que pone el ejemplo de Florencia, que "ha decidido no dar más licencias de pisos turísticos porque se estaba convirtiendo la ciudad en un parque temático ".

Así las cosas, la periodista lanza una pregunta: "¿Queremos ciudades para vivir donde haya turistas -claro que sí, es una parte súper importante de nuestra economía- o queremos parques temáticos?".

Puedes escuchar su argumentación en el vídeo que ilustra estas líneas.