Clarise Fernández-Renau, quien fue madre a los 38 años por fecundación in vitro en la Seguridad Social, denunció en laSexta Xplica las trabas a las que se enfrentó a la hora de quedarse embarazada por segunda vez. "El recorrido duro que he pasado en el mundo de la infertilidad ha sido al buscar a mi segundo hijo, que a día de hoy no lo he conseguido. Ahí he entendido qué es el mundo de la infertilidad. Llevo muchísimos años intentándolo y con muchísimos tratamientos, y me veo muy sola en este recorrido", lamentó.

Así, la mujer expresó que "a nivel emocional, te quedas tocado de por vida". "Cada 48 horas tienes que ir a que un médico te mire. Los tratamientos son muy complicados y te afectan en lo laboral y en tu día a día, y económicamente, he dejado de contar en los 40.000 euros. Me he quedado sin dinero de la cantidad de pruebas que me he hecho", manifestó.

Fernández-Renau explicó que Simón, su hijo, "fue concebido por una fecundación in vitro en la Seguridad Social", pero destacó que su "camino en este largo recorrido de la infertilidad empezó bastante antes", ya que se quedó "embarazada con 34 años de manera natural dos veces, pero acabaron los dos en aborto".

"Tras una larga espera para poder acceder a la Seguridad Social, conseguí ponerme en tratamiento, y creo que fue al cuarto intento cuando conseguí llevar el embarazo a cabo. Lo que no sabía era que el horror estaba por venir", relató, tras lo que recordó que para intentar quedarse embarazada de su segundo hijo se tuvo que ir "a la privada", y criticó que "uno de los problemas que hay en el mundo de la infertilidad es que se hace el mismo protocolo para todo el mundo".

"Sin embargo, no todas funcionamos igual. No se busca tu real problema y al final hay muchos años, mucho daño emocional y muchos ceros en tu cuenta bancaria", lamentó, a lo que añadió que, además, la Seguridad Social no les "ayuda, ni da ningún tipo de apoyo", y que incluso les "sacan de las listas de espera".