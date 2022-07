Miguel Ángel Revilla visitó el pasado sábado el plató de laSexta Noche para hacer su ya tradicional análisis de la política nacional. Durante su entrevista con José Yélamo, el presidente de Cantabria también contó cómo fue un acto en Santander donde coincidió con los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Iba a este acto con cierta preocupación, porque no creas que he tratado bien a estos señores", comentaba Revilla, que explicaba que en algunos de sus libros les había dedicado capítulos muy duros. Sin embargo, como explica el presidente cántabro, el encuentro fue bastante cordial: "Aznar con cara de pocos amigos, pero me dio la mano; el talante de Zapatero ya lo conocemos y Mariano, que es el que más sentido del humor tiene de todos los presidentes".

Precisamente éste último compartió con Revilla unas palabras sobre la política actual y una anécdota de sus inicios como diputado que el presidente de Cantabria desvela en el vídeo sobre estas líneas.