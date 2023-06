Pilar, enfermera, habló en laSexta Xplica de los problemas que hay en la actualidad para acceder a una vivienda e independizarse en España. "Habría que pensar en qué estamos haciendo mal cuando hay gente que trabaja y no se puede independizar, cuando hay gente profesional que tiene un sueldo de 1.600 o 1.700 euros y no tiene nadie que le alquile un piso o no le da una hipoteca porque la letra de la hipoteca es más de la mitad de su sueldo". "Y hay que tener en cuenta los gastos fijos mensuales simplemente para vivir", añadió.

En este sentido, la enfermera defendió que "no se trata de que lleves una vida de lujo", tras lo que lanzó una pregunta: "¿Qué está pasando para que la gente cada vez viva peor y no encuentre la manera de irse de casa de sus padres con 40 años?".