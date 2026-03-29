El profesor Pedro Rodríguez carga contra Trump: "Incluso para él ha sido una semana muy loca, parecía toreo de salón en plan Ortega Cano"

Para el experto en relaciones internacionales, lo que se está viviendo "es un nivel de degradación para lo que es la presidencia de Estados Unidos": "No hay comparación posible con nada en 250 años de historia independiente de esta república".

"Incluso para los estándares de Donald Trumpha sido una semana muy loca". Han sido las palabras del profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, en laSexta Xplica, tras unas jornadas de comparecencias de lo más "delirantes" por parte del presidente de Estados Unidos.

Asimismo, el experto ha acusado al líder republicano de haber llevado la presidencia de Estados Unidos a un nivel de deterioro institucional sin precedentes: "Yo pienso a veces que todo lo que vemos parece una de esas películas que hace Yélamo: 'Trump, presidente'. O toreo de salón en plan Ortega Cano".

"Es un nivel de degradación para lo que es la presidencia de Estados Unidos.... No hay comparación posible con nada en 250 años de historia independiente de esta república", ha añadido.

De esta manera, Rodríguez lo califica como "grotesco y vil": "Es una mezcla perfecta de incompetencia, de sectarismo y de corrupción", agrega el profesor.

"Haciendo todo esto durante el primer año en la Casa Blanca, ha sido capaz de embolsarse 1.400 millones de dólares. Ese es el nivel. Y poner ahora mismo a todo el mundo al borde de una gravísima crisis", ha sentenciado el experto.

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