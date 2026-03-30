La presidenta de ASAJA Almería: "Si el productor no cobra más y el consumidor lo paga más caro, aquí falla algo"

"Llega un momento en el que no puede comprar el producto porque es carísimo y, sin embargo, el agricultor no ve esa subida de precios repercutida", afirma Dori Blaque, presidenta de ASAJA en Almería.

Dori Blaque, presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Almería, explica en laSexta Xplica cómo está afectando la guerra de Irán a los trabajadores del campo. "Hay que tener en cuenta que las medidas que han entrado y ya están en vigor no vienen a solucionar la problemática de costes del sector", asegura Blaque, que lamenta que "se está produciendo una especulación en cuanto a precios, no solo de la energía sino también de los productos".

"Al ganadero no le está llegando la subida de precios", afirma Blaque en el plató, donde José Yélamo reflexiona: "Quiero traducirlo para que le gante lo entienda, lo que decís es que en el campo no veis ese rendimiento y, por tanto, la subida se la queda quien vende vuestro producto, como el supermercado".

"El problema es que nuestro rendimiento cada vez es menor porque el precio sube fundamentalmente para el consumidor y llega un momento en el que no puede comprar el producto porque es carísimo y, sin embargo, el agricultor no ve esa subida de precios repercutida", asegura Dori Blaque.

Y es que la presidenta de ASAJA Almería asegura que "el agricultor no tiene la capacidad, fundamentalmente de productos frescos, de poder ponerle el precio al producto que vende": "El agricultor tiene que venderlo de alguna manera a cómo se lo paguen". "Si el productor no cobra más y el consumidor lo paga mucho más caro, aquí está fallando algo", insiste la mujer en el plató, donde Yélamo asegura que "aquí está el turrón".

"Es que el agricultor está empezando a tener pérdidas por esa subida de precios que estamos teniendo", afirma la presidenta de ASAJA Almería, que reflexiona: "No se puede mantener la producción, no está llegando las medidas al campo y, sin embargo, el consumidor cada vez ve el precio mucho más alto".

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