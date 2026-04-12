El análisis de Revilla respecto a las consecuencias de la guerra de Irán: "A la población americana no le va a gustar nada que le suban los precios"

¿Qué ha dicho? El expresidente cántabro ha analizado la situación en Oriente Medio y ha advertido de que habrá una inestabilidad doble: una económica y otra de atentados.

Miguel Ángel Revilla plantea en laSexta Xplica las consecuencias de la pacificación en Oriente Medio, destacando el impacto económico y social global. Según Revilla, la población estadounidense sufrirá con el aumento de precios y gasolina, pero las repercusiones serán universales, con una década de inestabilidad económica y atentados. Critica duramente a Benjamin Netanyahu, comparándolo con Hitler por su actitud hacia otras razas y religiones, y denuncia a Donald Trump por beneficiarse económicamente de la guerra. Revilla también llama a la responsabilidad política en España, instando a condenar la guerra y defender el derecho internacional, sin importar el partido político.

"¿Qué va a pasar cuando esto se pacifique?". Es la pregunta que se hace Miguel Ángel Revilla, pero que también se cuestionan muchas personas en el mundo entero. Y el expresidente de Cantabria trata de darle una respuesta en laSexta Xplica.

"Esto va a afectar a la población americana, que no le va a gustar nada que le suban los precios, que le suban la gasolina...", ha aseverado en el programa. Aunque Revilla no limita las consecuencias a los estadounidenses, sino que la guerra traerá consecuencias devastadoras para todos: "Vamos a asistir a un periodo de diez o 15 años de inestabilidad tremenda".

Una inestabilidad dividida en dos. La primera, la económica, y la segunda, una ola de atentados que, según él, pagará toda la población: "Antes de la guerra de Iraq, ¿tú habías oído hablar de los yihadistas?".

Sin pelos en la lengua, Revilla también se ha plantado ante el "genocida de libro" de Benjamin Netanyahu: "Ese Hitler que masacró a los judíos ahora tiene una réplica precisamente en un judío que está dispuesto a exterminar a todo lo que no sea su raza, su religión y su prepotencia con el apoyo de Estados Unidos".

El cántabro también tiene palabras para Donald Trump: "Este (Trump) cada vez que hay una operación de estas y adelanta que va a parar la guerra o incentivarla, son miles y miles de millones de dólares que se juegan en la bolsa y donde sus amigos hacen negocios estratosféricos, incluyendo su familia. Este señor es el jefe de un casino porque concibe el mundo como un casino donde él maneja las ruletas, que las tiene trucada para los intereses de esos cien multimillonarios americanos que lo han puesto ahí para determinadas políticas que necesitan para seguir acumulando cantidades astronómicas de dinero".

Un análisis de la situación en Oriente Medio que él mismo traslada a primera línea de la política nacional: "Mira que ha costado que el Partido Popular al final condene esta guerra". Pero, ante todo, Revilla pide responsabilidad en contra de quienes lapidan, una vez más, el derecho internacional: "Independientemente de que sea Vox, el PP o el PSOE, hay que estar en contra de todos estos".

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