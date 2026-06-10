Pilar Velasco, sobre el 'P.S' de la libreta de Leire : "No sé como el Gobierno quiere aparentar que las siglas no corresponden a quien corresponden"

La periodista analiza las anotaciones de 'P.S' en el cuaderno de Leire Díez, cuestionando el debate sobre si se refiere a Pedro Sánchez. Además, enfatiza que el Gobierno debe aclarar las reuniones de Díez con instituciones públicas.

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco se ha referido a las anotaciones 'P.S' que Leire Díez habría incluido en su libreta: "¿A quién se refería Leire Díez en su cuaderno con 'P.S'? ¿A Pedro Sánchez o a Pedro Sánchez? No sé cómo el Gobierno se está enredando en este debate absurdo, intentando hacer ver que esas siglas no corresponden a quien todos entendemos que corresponden", ha señalado.

Velasco ha matizado, no obstante, que "no todas las reuniones de Leire Díez son delictivas ni en todas las que participó la gente estaba sobornando o extorsionando", ya que, según ha recordado, "ni siquiera el sumario ha podido documentar todavía pagos o sobornos económicos en todas las cientos de reuniones que mantuvo con distintas personas".

Sin embargo, ha subrayado que "sí es responsabilidad de este Gobierno aclarar todas y cada una de las reuniones con instituciones públicas".

En esa línea, ha añadido que "hay dos personas, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, que fueron pagadas con fondos del Partido Socialista y, según el sumario, bajo órdenes de Santos Cerdán". Por ello, ha defendido que tanto el Gobierno como el partido —"que en la práctica son lo mismo, porque Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE"— deben esclarecer con qué instituciones y responsables se reunieron.

"Solo así se podrá saber si esas reuniones eran informativas, si afectaban a la acción del Gobierno o si podrían tratarse de posibles actos de obstrucción a la justicia, o incluso de elaboración de dossieres contra figuras como el comandante Valdés o el fiscal anticorrupción", ha explicado.

Finalmente, ha insistido en la necesidad de transparencia por parte de la Fiscalía General del Estado: "¿Dónde está esa nota de prensa? Documentando las reuniones, preguntando a todos los funcionarios si se reunieron con Leire Díez… una por una".

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