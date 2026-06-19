Fernando Berlín, tras el nuevo movimiento del juez Peinado contra el empresario Barrabés: "Es un caso que me resulta especialmente difícil de creer"

El periodista ha reaccionado a la apertura de una pieza separada en el caso Begoña Gómez por el contrato de Red.es a Barrabés y duda de que haya irregularidades: "Barrabés es una referencia absoluta en el ámbito de las nuevas tecnologías".

Fernando Berlín ha reaccionado a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar el contrato de Red.es adjudicado a Juan Carlos Barrabés, por posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea, después de que la Fiscalía Europea devolviera sus pesquisas al considerar que no afectaban a fondos comunitarios, según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

Berlín ha señalado que "tengo la impresión de que lo que la Fiscalía Europea estaba haciendo era abrir una suerte de investigación general para detectar si desde España se han podido emplear de manera incorrecta fondos europeos a través de Red.es, por miedo a dejar pasar algo como el caso Barrabés".

Añade además que "este es un caso que me resulta especialmente difícil de creer porque Barrabés es una referencia absoluta en el ámbito de las nuevas tecnologías, ha trabajado con todas las administraciones públicas y ha mantenido siempre una actitud muy cuidadosa en sus relaciones institucionales".

Y subraya que "la fórmula empleada en la concesión de estos contratos es la misma que se ha utilizado reiteradamente desde hace años por grandes compañías, por lo que me resulta muy difícil pensar que ahí vayan a encontrar algo relevante".

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