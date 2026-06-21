Antonio Maestre, sobre Peinado: "Es un juez que sabe que se jubila en septiembre y se cree un salvapatrias"

El periodista ha expresado en laSexta Xplica que "todas las decisiones del juez van ideológicamente orientadas a causar el mayor daño posible al Gobierno que le cae mal".

El periodista Antonio Maestre ha cuestionado en laSexta Xplica duramente la actuación del juez Peinado en el marco del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al que ha acusado de actuar con motivaciones políticas y de generar un "descrédito" en la justicia.

En su intervención, Maestre ha ironizado sobre una de las decisiones del magistrado en relación con la toma de declaración en Moncloa. "Esto de que le tengan que poner un altillo para estar por encima del presidente en su toma de declaración en Moncloa... Es un juez que sabe que se jubila en septiembre y se cree un salvapatrias", ha señalado.

El periodista ha ido más allá al sugerir un posicionamiento ideológico del juez: "Se cree un salvapatrias, además, asociado ideológicamente al PP", ha afirmado. En este sentido, ha aludido a supuestos vínculos personales del magistrado con entornos políticos conservadores, al señalar que "es muy amigo de miembros del PP de Ávila" y que sería habitual verlo en su entorno.

Maestre ha insistido en que, a su juicio, este tipo de relaciones no serían relevantes por sí mismas, salvo por el sentido que atribuye a sus resoluciones: "No tendría nada malo si no diera la casualidad de que luego todas sus decisiones van ideológicamente orientadas a causar el mayor daño posible al Gobierno que le cae mal", ha afirmado.

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