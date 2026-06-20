Joaquim Bosch, sobre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: "No es un escarmiento ni una pena anticipada"

El magistrado ha subrayado que este tipo de medidas solo tienen sentido si cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia y responden a una finalidad estrictamente procesal, como evitar el riesgo de fuga o garantizar el desarrollo de la investigación.

El magistrado Joaquim Bosch ha analizado en La Roca la decisión judicial de imponer medidas cautelares como la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la resolución en el marco del procedimiento en el que está investigada.

Bosch ha subrayado que este tipo de medidas solo tienen sentido si cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia y responden a una finalidad estrictamente procesal, como evitar el riesgo de fuga o garantizar el desarrollo de la investigación. "Una prisión provisional o una retirada de pasaporte no es un escarmiento ni es una pena anticipada", ha señalado el magistrado.

En su explicación, ha insistido en que estas medidas cautelares solo se justifican cuando existe un riesgo real de que la persona investigada pueda abandonar el país y dificultar así el proceso judicial.

Bosch ha cuestionado que, en este caso concreto, exista un riesgo elevado de fuga, teniendo en cuenta el perfil personal y familiar de la investigada. "Si tomamos como punto de referencia casos similares de personas públicas con arraigo, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, el juez consideró que no había riesgo de marcha del país", ha explicado.

En esta línea, ha destacado que Begoña Gómez reside en el Palacio de La Moncloa junto al presidente del Gobierno, lo que, a su juicio, refuerza su arraigo en España: "Vive en La Moncloa, su marido es el presidente del Gobierno. Si se marcha del país, lo deja en una situación realmente incómoda", ha apuntado.

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