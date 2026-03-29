Pilar Gómez pide a Sánchez que "se deje de eslóganes, que tome medidas y que supere según que traumas"

La periodista, en su intervención, ha calificado de "triste y lamentable" que "todo se resuma en hablar de Aznar". Ha afirmado que el expresidente 'popular' metió a España "en una guerra equivocada".

Pilar Gómez ha estado en laSexta Xplica para valorar, entre otras cosas, las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso. Para analizar lo que el presidente dijo en la Cámara Baja en el marco de la guerra en Oriente Medio, en el que se ha aprobado un decreto anticrisis para paliar los efectos que el conflicto está dejando en la economía.

"Que la primera intervención del presidente sea mencionar a Aznar cuando no ha ido en un mes a explicar qué está ocurriendo...", ha compartido la periodista.

Gómez, en ese sentido, afirma que el expresidente 'popular' metió a España "en una guerra equivocada" pero pide más a Sánchez: "Que tenga algo más que eslóganes, que tome medidas y que supere según que traumas".

"Me parece triste y lamentable que cuando se tiene que explicar qué vamos a hacer se resuma todo en hablar de Aznar", ha insistido.

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