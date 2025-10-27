Ahora

Trump no descarta la idea de un tercer mandato aunque lo prohíba la Constitución: "Me encantaría hacerlo"

Los detalles El presidente de EEUU también apoya una posible candidatura de JD Vance y Marco Rubio.

Donald Trump este lunes a su llegada a Japón. Donald Trump este lunes a su llegada a Japón. Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "le encantaría" optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la Constitución lo impide.

Al mismo tiempo, respaldó la idea de que su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028, que en su opinión sería "imparable".

"Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.

El mandatario destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028. "Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables", indicó.

"No creo que nadie se presentara contra nosotros". El responsable de la diplomacia estadounidense, que se encontraba junto al presidente, sonrió al ser propuesto por Trump, pero evitó hacer declaraciones al respecto.

El mandatario fue preguntado después de que Steve Bannon, exasesor suyo, asegurase en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EEUU recoge que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces" y fue ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Al ser insistido por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de que hubiera un tercer mandato, que él mismo ha sugerido en varias ocasiones, Trump aseguró que su Administración cuenta con "un gran grupo de personas" para las elecciones de 2028, en cambio, a su juicio, los demócratas "no".

El republicano acusó a algunos de los rostros más visibles de los liberales de tener "un coeficiente intelectual bajo".

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump, y su entorno, hayan dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee 'Trump 2028' como la que utilizó en la última campaña presidencial.

Además, hace unos días, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con quien Trump mantiene un enfrentamiento, y la exvicepresidenta Kamala Harris, que perdió contra él el pasado noviembre, se han mostrado favorables a ser los candidatos del Partido Demócrata en los próximos comicios.

