Pilar Gómez, clara con Pedro Sánchez: "Igual es más de derechas de lo que parece"

La periodista ha apuntado al presidente y afirma que para aprobar las medidas para paliar los efectos de la guerra ha necesitado el 'sí' o la abstención de la derecha.

Pilar Gómez ha estado en laSexta Xplica para analizar el decreto anticrisis del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. "Lo que hemos visto es que hay un presidente ha tenido que hacer uno con medidas de derechas que sus socios no iban a apoyar", comienza.

La periodista, en ese sentido, ha alabado el plante de Sumar al PSOE en el Consejo de Ministros: "Los socialistas se olvidan de que hay una coalición. Eso era más coherente que ese Sánchez que dijo en Ferraz que eran una mayoría cuando lo que hay es una mayoría de derechas".

"Para hacer frente a la guerra ha necesitado de medidas que ha votado o que ha hecho que la derecha se abstenga. Que se le diga al PP que qué torpeza por no votar a favor... los socios del PSOE eran incapaces de apoyar algo tan importante como las medidas para paliar la guerra", afirma.

Y ha apuntado a Sánchez: "El presidente no tiene una mayoría de Gobierno, de su Gobierno, para sacar adelante medidas importantes para un país. Igual es un poco más de derechas de lo que parece, a lo mejor está con el viraje del barco".

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