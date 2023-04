El periodista José María Olmo es, junto con David Fernández, el periodistas detrás de la investigación que ha destapado que el rey emérito tendría, presuntamente, una hija secreta. En laSexta Xplica ha contado que decidieron dar solo su nombre, Alejandra, y no su apellido, por petición de ella.

"Decidimos publicarlo porque esta 'vida B' obligaba al rey a tener una caja B con la que hacer regalos a esas personas que formaban parte de su vida no oficial. No dimos el apellido porque buscamos un punto de equilibro entre la voluntad de Alejandra, de preservar su intimidad o ese segundo plano en el que ha querido estar", detalla el periodista.

Así, confirma que se pusieron en contacto con ella pero que no les confirmó la información. "No lo niega, pero prefiere no hablar de este asunto", asegura el periodista.

Lo cierto es que ha sido el propio rey emérito quien ha puesto sobre la mesa los apellidos de Alejandra, al emitir un comunicado en el que niega que sea su hija. José María Olmo, insiste: "No nos preocupa el comunicado porque nosotros ya hemos hecho todas las gestiones que teníamos que hacer". "Son tres fuentes de personas que han interactuado con el rey emérito en su vida privada y en la vida de Alejandra las que nos lo confirman".