Pedro Rodríguez: "Trump ha demostrado ser el peor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de EEUU de la historia; no las respeta"

El profesor de Relaciones Internacionales ha cuestionado que "cómo puede ser en una guerra como esta que se cese al Jefe del Estado Mayor del Ejército".

Donald Trump sigue sin encontrar una salida a la guerra con Irán. Cinco semanas después de que atacara el país conjuntamente con Israel, no hay visos ni de un acuerdo ni de un fin bélico del conflicto. Algo que, para Pedro Rodríguez, demuestra que el presidente estadounidense es "el peor Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas" de EEUU.

"La Constitución de EEUU, en el artículo segundo, atribuye al presidente el poder de Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas. Y lo que ha demostrado Trump en este mes es que es el peor Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas de EEUU en la historia. Partimos de un problema gravísimo que es la falta de respeto a sus propias fuerzas armadas y cómo, en este segundo mandato, ha puesto realmente a un, realmente no sé cómo describirlo como secretario de Defensa (Pete Hegseth)", ha afirmado el profesor de Relaciones Internacionales en laSexta Xplica.

Respecto a Hegseth, Rodríguez ha querido recalcar que "hemos conocido a secretarios de un nivel muy alto", pero que el actual "es una caricatura".

"Vemos una falta de respeto a las Fuerzas Armadas. Vemos una purga en el alto mando. ¿Cómo puede ser en una guerra como esta que se cese al Jefe del Estado Mayor del Ejército? Y todo con un tinte siniestro porque, si uno se fija en la foto de los purgados, las mujeres y los negros son predominantes", ha añadido.

Por todo ello, Rodríguez considera que la gestión de Trump del conflicto bélico "refleja una falta de planificación, de atención porque claro que los militares le dijeron que no tenían munición ni músculo para aguantar lo que están haciendo": "En la primera semana los hechos se han escapado de su control. Él está intentando ganar tiempo insistiendo en ultimátums, pero él llega debilitado porque él mismo se ha comido sus ultimátums".

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