Pedro Rodríguez señala la "precipitación" de Trump: "Ha dicho que la guerra está solucionada, lo siguiente será la Guerra de las Galaxias"

"Al mencionar la Segunda Guerra Mundial parece que es MacArthur en Japón o Patton en Alemania", ha señalado el profesor de Relaciones Internacionales quien ha añadido que "realmente lo que ha ocurrido en Venezuela no es más que el comienzo, pero él ya ha dicho que esta guerra está solucionada".

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha señalado este sábado en el especial de laSexta Xplica la "precipitación" de Trump a la hora de celebrar la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La operación de captura de Maduro, según ha indicado el presidente de EEUU, Donald Trump, este sábado ha sido "la más exitosa y la mayor operación de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial".

Ante esto, Rodríguez ha apuntado que "a estas alturas sabemos dos cosas de Donald Trump". Por un lado, ha mencionado "su precipitación a la hora de cantar victoria, su triunfalismo y la segunda: su hipérbole".

"Realmente lo que ha ocurrido en Venezuela no es más que el comienzo, pero él ya ha dicho que esta guerra está solucionada. Lo siguiente será la Guerra de las Galaxias", ha bromeado el profesor.

Así, sobre la hipérbole de Trump, Rodríguez ha señalado que "al mencionar la Segunda Guerra Mundial parece que es MacArthur en Japón o Patton en Alemania, que a partir de ahora hay una administración, un gobierno provisional, les van a escribir una Constitución y va a haber una transición democrática. Y no hay nada".

"Lo único que hay es un Chevron con un 25% de licencia del petroleo venezolano. Desde 2019 Estados Unidos no tiene ni siquiera una embajada en Caracas. ¿Cómo puede hablar de un gobierno? Entonces, estamos viendo la triada que caracteriza a la política de Estados Unidos: corrupción, incompetencia y sectarismo y aplicada a Venezuela", ha añadido el profesor.

