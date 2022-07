Paco Marhuenda afirmó en laSexta Noche que la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid "ha sido un gran acierto de Pedro Sánchez, el pedirla y la organización". "Ha estado magnífico. Otras cosas las hace mal, pero esto bien, y yo no soy sectario. Lo ha hecho bien, ¿por qué no vamos a felicitarlo?", manifestó.

En lo referente al papel de la reina Letizia en la cumbre de la OTAN, el director de 'La Razón' defendió que "lo ha hecho magníficamente bien". "Es una mujer de su época, y me siento muy orgulloso de que sea nuestra reina", expresó Marhuenda.

En otra intervención, Paco Marhuenda negó que el rey emérito "tenga una enorme fortuna y todas esas cosas excéntricas". "El rey no tenía dinero. Hombre, tenía más dinero que mucha gente, pero no esas cifras fabulosas de 1.000 o 2.000 millones", aseguró, a lo que añadió: "Si el rey tuviera ese dinero, no viviría en un hotel en Abu Dabi, que es un sitio espantoso para vivir todo el año, y viviría en una casa aristocrática en la Riviera francesa como han vivido sus antepasados".

Además, el periodista alertó del "otoño duro" que nos va a tocar vivir en España. "Yo vengo diciendo modestamente que la situación iba a devenir en una crisis económica. Estamos encajando tres crisis seguidas, lo que históricamente es muy extraña: una de deuda pública, una pandémica y una provocada por una guerra que no se está ganando", señaló, al tiempo que subrayó que "el hecho objetivo es que vamos a tener problemas graves de suministro, una inflación desmedida y un déficit público muy elevado".

Para él, la única solución posible a la actual situación es "un pacto de rentas", aunque dijo que "solo se puede hacer desde la centralidad, y no machacando a los empresarios diciendo chorradas de conspiraciones, o machacando a la oposición". Así, el periodista defendió que "hay que intentar llegar a un gran acuerdo nacional, que es la única salida". "Si no, acuérdate lo que te digo, la gravedad después de verano va a ser enorme", alertó. En este vídeo, la intervención de Paco Marhuenda en laSexta Noche sobre el posible escenario que nos podemos encontrar en España tras el verano.