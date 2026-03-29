Óscar Vara avisa del "aterrador horizonte" por la guerra de Irán: "La crisis puede ser mucho más grave que cualquier otra"

En sus palabras en laSexta Xplica, advierte de que el problema no está solo en el combustible sino también "en los fertilizantes y los productos químicos que salen de Ormuz". "Las instalaciones están destruidas", afirma.

Óscar Vara ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las posibles consecuencias de la guerra en Oriente Medio. A su juicio, "la crisis puede ser más grave que cualquier otra que se haya vivido".

"Es aterrador, no vemos el horizonte al que nos enfrentamos. No solo por el combustible, tenemos el problema de los fertilizantes y de los productos químicos que salen de Ormuz y que interrumpirían la cadena del suministro", ha explicado.

En ese sentido, ha expuesto qué pasaría en caso de cerrarse ya el conflicto: "Tendríamos problemas porque las instalaciones están destruidas".

"Ahora hay restricción de bienes, no vamos a tener tantos combustibles para poder funcionar", ha concluido Vara.

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