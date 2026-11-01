Ignacio, víctima del accidente de Urda: "Le pedí al señor que parase aquello y que no me llevara"

El herido ha destacado que del momento del choque "la sensación de hiperrealidad, de hiperindividualidad, ese efecto túnel" en el que se vio "absolutamente solo" y "desaparecieron los demás".

Ignacio Relaño, víctima del accidente de Urda, ha contado en laSexta Xplica cómo se encuentra. "Estoy progresivamente mejor. Me sorprende que el primer día estaba como eufórico y eso pasó al segundo plano al segundo día radicalmente. Y desde entonces, tratando de mejorar en cuanto a energía", ha expresado, tras lo que ha destacado que recuerda "todo" del accidente.

"Una cosa que destaco del accidente es la sensación de hiperrealidad, de hiperindividualidad que tienes en el momento del choque, ese vórtice que se produce, ese efecto túnel en el que me vi absolutamente solo, desaparecieron los demás. A lo mejor si hubiera ido con algún ser querido al lado, lo hubiera tenido en cuenta, pero lo viví con esa sensación muy intensa de estoy solo y me puedo ir y no hay nada más, y estoy a la luz de lo que pase; y le pedí al señor que parase aquello y que no me llevara", ha contado.

Así, ha destacado que "los que sufren un calvario" ahora son "los que han perdido a seres queridos" en el accidente. "Entiendo que el ministro también sufra algún tipo de calvario, yo incluso ahora siento cierta pena por él, pero no debería haber utilizado él esa palabra, porque esta debe estar reservada a las familias que han perdido seres queridos. Ese es el verdadero calvario y él debería llevarlo por dentro porque tiene que estar a la altura", ha manifestado, a lo que añadido: "No nos importa cómo está él, sino que nos importan las familias".

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