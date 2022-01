Nacho Corredor, politólogo, ha criticado en laSexta Noche que "algunos desde hace mucho tiempo han intentado convertir al ministro Garzón en una especie de 'pipican', donde cada vez que alguien pasa por el lado, aprovecha y se caga en él".

Sin embargo, para el político no se trata de algo nuevo, sino que "ya pasó lo mismo cuando habló del consumo responsable, que hubo una campaña en la que se dijo que estaba en contra del consumo de carne, pasó cuando habló de los juegos sexistas, cuando aprovecharon para ridiculizarle, y ahora ha vuelto a pasar".

"A mí me parece triste y preocupante porque hemos visto cómo algunos quieren que tengamos en España un debate basado prácticamente en la mentira, aunque es verdad que no es nuevo. Hubo una moción de censura y dijeron que se había instaurado un golpe de Estado, hubo unas restricciones para frenar una pandemia y se dijo que se quería imponer una suerte de dictadura y ahora, como no hay mejor argumento para rebatir a las declaraciones del ministro, se saca a coalición el comunismo", ha manifestado.