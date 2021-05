Después de casi una década al frente de Más Vale Tarde, este viernes Mamen Mendizábal anunciaba que dejaba el programa. "Llevábamos tiempo pensándolo, se han dado ahora las circunstancias y estoy contenta porque es una revolución personal, un cambio de ciclo y eso supone aprendizaje, diversión y nervios; un reto", ha explicado la periodista en laSexta Noche, como muestra el vídeo.

En este sentido, Mamen Mendizábal ha asegurado que quería abrir una nueva etapa: "Mi zona de confort tenía muy poco confort, yo me paso la vida en la tele. Tengo más fidelidad a los espectadores que a mi propia familia, no sé lo que es recoger a un niño en el colegio, o cuidar a alguien cuando se pone malo. Trabajo de lunes a viernes en la tele caiga lo que caiga. Es una forma de vivir que he elegido, pero que tiene un coste personal grande y un sacrificio grande. Te enganchas a la adrenalina del directo, pero tres horas diarias durante diez años, más lo que llevaba a cuestas, hacen que tenga una verdadera necesidad de cambiar de ritmo".

Además, la periodista también ha contado que le han dado la oportunidad emprender nuevos retos: "laSexta y Atesmedia han confiado en sacar adelante otro proyecto dejando este y darme alas para las necesidades que tengo ahora".