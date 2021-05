El próximo 30 de junio será el último día de Mamen Mendizábal al frente de Más Vale Tarde. Dice adiós al programa tras casi una década para emprender nuevos proyectos de los que ha hablado en laSexta Noche con Iñaki López.

"Puedo adelantar muy poco porque todavía no he cerrado esta etapa y no he abierto la otra completamente; voy a seguir en laSexta, ligada a Atresmedia", ha explicado la periodista, como recoge el vídeo.

Además, Mamen Mendizábal ha afirmado que actualmente también se encuentra "preparando proyectos para el prime time" y que espera que salgan "a corto plazo".

Sobre este nuevo ciclo, la periodista ha asegurado que necesitaba cambiar el ritmo. "Tengo más fidelidad a los espectadores que a mi propia familia, no sé lo que es recoger a un niño en el colegio, o cuidar a alguien cuando se pone malo. Trabajo de lunes a viernes en la tele caiga lo que caiga. Es una forma de vivir que he elegido, pero que tiene un coste personal grande y un sacrificio grande", ha contado. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.