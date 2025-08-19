incendio de león
Una vecina de Posada de Valdeón, sobre su negativa a evacuar: "Si nadie viene a ayudarte, ¿cómo te vas a ir?"
En Al Rojo Vivo, Leticia Alonso ha relatado cómo vivió los incendios en Posada de Valdeón: "Con miedo, sin dormir y sin ayuda… Nos juntamos los vecinos para hacer cortafuegos". Una experiencia marcada por el desamparo.
En Picos de Europa, la vida gira en torno al monte. De él depende el paisaje, la economía y el día a día de sus vecinos. Pero ese monte arde, y con él se tambalean la seguridad y el sustento de quienes lo habitan.
Leticia Alonso, vecina de Posada de Valdeón y ganadera, ha relatado en Al Rojo Vivo cómo ha vivido estos días con el fuego muy cerca y las tierras que alimentan a sus animales calcinadas. "Lo hemos vivido con mucho miedo, sin dormir, sin ayuda… Nos juntamos los vecinos para hacer cortafuegos. Gracias a Dios acompañaba el tiempo, porque si no esto estaba perdido", cuenta, transmitiendo una honda sensación de desamparo.
También ha explicado por qué algunos vecinos del valle se negaron a abandonar sus casas, pese a las órdenes de evacuación: "No había llegado ayuda de nada. Las primeras autoridades que aparecieron fue para decirnos que nos marcháramos. Entonces, si te dicen que te vayas, con el fuego ahí al lado y nadie viene a ayudarte, ¿cómo te vas a ir?". Y ha respondido a las críticas recibidas: "No nos podíamos marchar, es que es nuestra vida".
Sobre la situación actual, reconoce cierta calma, aunque la preocupación persiste: "Ahora mismo está controlado, hay patrullas de bomberos de Vizcaya vigilando, pero me estoy empezando a poner nerviosa. Quisiera que llueva y así estar más tranquilas".