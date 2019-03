Isabel Monrós en laSexta noche: "¿Qué delito han cometido mis hijos?"

laSexta noche ha estado con Isabel Monrós, una madre que ha sido separada de sus tres hijos por mandato judicial. El vídeo con sus intentos, en vano, de evitar la marcha de sus hijos se ha convertido en una de las polémicas de la semana. ¿Fue desmedida esta reacción? ¿Quíen tiene la razón en este caso? "Se los llevan en cinco minutos al aeropuerto de Madrid, por favor", gritaba Isabel Monrós en las imágenes. "Ahí ya llevábamos un rato de pesadilla", cuenta Monrós.

"No sé por dónde van a salir. Ignacio, mi abogado, sale y me dicen que se los llevan. Entonces salgo y no sé muy bien qué hacer. Le digo a la gente que era una encerrona, que a los niños los han sedado", explica la madre valenciana.

"Cuando salgo del juzgados, empezamos a ver que hay varas puertas y vemos por qué puerta pueden salir. Es el movimiento que hay, la Guardia Civil te sujeta. Mi hijo Joaquín me manda un Whatsapp y me dice “mamá”, en el segundo dice “estoy en la planta B, en el tercero dice que está en la planta -1 y el último Whatsapp dice ‘Mamaaaaa.’, entonces empieza mi desesperación", explica Monrós.

"Se trata de una desesperación tan grande que me subo al coche de la Guardia Civil porque necesito estar más alto que nadie para poder despedirme de mis hijos. Yo le decía a la Guardia Civil que no me había podido despedir de mis hijos, ni darles un beso. No llevaban ropa ni llevaban nada”.

"Cuando estoy subida al coche de la Guardia Civil veo como están pegándole a uno de mis primos. Entonces decía a vuestros compañeros que grabaran la escena. Somos gente normal, ¿qué delito hemos hecho? ¿qué delito han cometido mis hijos para que sean castigados?", se pregunta Monrós.

"La imagen de mis hijos alejándose en la parte de atrás de un coche, esa imagen no me deja dormir. Mira la tranquilidad con la que van el padre, el abogado y el amigo. ¿Cómo pueden ser tan insensibles?", cuestiona Monrós.

"Lo que siento es una rotura, un desgarre, un dolor de algo que te quitan de dentro".