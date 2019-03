Inda a Tania Sánchez: "¿Por qué estás siempre tan enfadada?"

RIFIRRAFE EN EL DEBATE SOBRE LAS MUNICIPALES

La diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Tania Sánchez, responde a la pregunta de si habrá una coalición entre su formación y el partido de Pablo Iglesias, Podemos. "Izquierda Unida está muy acostumbrada a la montaña rusa de las encuestas, que reflejan que no hay un momento de normalidad, hay excepcionalidad y población no se encuentra cómoda en el relato que han creado los dos grandes partidos", afirma Sánchez. Además, destaca que "a la gente le aterra pensar que esta crisis se va a prolongar durante una década y que sus hijos van a tener que emigrar porque no van a poder comer" y añade que "la sociedad quiere implicarse". Tras su intervención, el periodista Eduardo Inda le dice: "¿Por qué estás siempre enfadada?". Minutos después, Sania le responde que es seria: "Sé que te cuesta imaginar que haya mujeres que mantengamos una posición seria cuando las cosas son serias, pero te tienes que ir acostumbrando porque estamos en el siglo XXI y las mujeres no sonreimos para estar a tu servicio ni para agradarte".