En laSexta Noche, el doctor César Carballo no quiso ocultar su decepción y enfado con el Gobierno por la gestión que está haciendo ahora de la pandemia de coronavirus en España. Así lo expresó abiertamente durante una de sus intervenciones. "La gente ya no se explica por qué pasan las cosas, el seguimiento es cada vez más errático de unas normas que nadie entiende. ¿Por qué esta semana sí y la pasada no? La gente ya va haciendo lo que va queriendo", denunció el urgenciólogo en el programa. Sus críticas no se quedaron ahí.

"Sigue sin hablarse de mascarillas FFP2 en interiores, y esto de las mascarillas en exteriores fue la ocurrencia de diciembre porque estábamos en plena sexta ola; una ola que no iba a significar presión asistencial y con la que la gente no se iba a morir", continuó exponiendo Carballo, que concluyó tajante: "Pues la gente se está muriendo muchísimo en nuestro país. Mientras tanto, no hablamos de que Sanidad sigue sin ninguna competencia, no hay ninguna estrategia preparada, no hay ninguna auditoria que investigue qué hemos hecho bien y qué mal, por qué hemos pasado seis olas y otros países solo 3 o 4".