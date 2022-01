Antonio Maestre ha afirmado en laSexta Noche que Pablo Casado solo se va a hacer fotos en la ganadería extensiva. "Casado no se atreve irse a la Pinilla o a Fuente-Álamo a hacerse una foto a una macrogranja porque los vecinos los molen a palos por la mierda que deja la macrogranja, el olor, las moscas, la contaminación, la degradación del terreno...", ha criticado.

Así, el periodista ha señalado que el líder del PP "se va a su pueblo, donde no hay macrogranjas, porque en su pueblo no las quiere, ya que no podría ir los fines de semana porque no aguantaría la peste".