Julen Bollain, sobre Rajoy y Aznar: "14 años del PP le costaron a España 44.000 millones de euros en Educación"

Julen Bollain recuerda en este vídeo que "cuando Rajoy llegó a la Moncloa en 2012, en solo ese año realizó un recorte de Sanidad de 3.900 millones de euros" y que "Ayuso en marzo descartó deflactar el IRPF".

Julen Bollain, profesor de la Universidad de Mondragón, destaca en el plató de laSexta Xplica que "14 añ-os de gobierno del PP, con José María Aznar y Mariano Rajoy, le costaron a España 44.000 millones de euros en Educación". En concreto, "11.000 millones en los años de Aznar y 33.000 millones, los años de Rajoy".

Además, el experto recuerda que "cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en 2012, en solo ese año realizó un recorte de Sanidad de 3.900 millones de euros, dato del propio Ministerio de Sanidad en 2014".

Por otro lado, Julen Bollain señala que, "si hablamos de deflactar los tramos del IRPF", "Ayuso en marzo descartó deflactar el IRPF".

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