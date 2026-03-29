Nazanín Armanian, sobre los ataques a plantas nucleares iraníes: "Todos tenemos miedo a un Chernóbil iraní"

La escritora y politóloga iraní ha expuesto en laSexta Xplica que este viernes y sábado "lo que han hecho entre Estados Unidos e Israel ha sido bombardear cuatro aeropuertos, dos fábricas grandes de acero y dos plantas nucleares".

Nazanín Armanian, escritora y politóloga iraní, ha estado en el plató de laSexta Xplica para analizar la situación actual del grave conflicto que sufre Oriente Medio y ha hecho hincapié en la inestabilidad que viven los ciudadanos tras sufrir ataques y bombardeos diarios.

"Lo que han hecho este viernes y este sábado entre Estados Unidos e Israel ha sido bombardear cuatro aeropuertos, dos fábricas grandes de acero y dos plantas nucleares en territorio iraní", ha explicado la escritora.

Es por ello que califica como "suerte" el hecho de que "de momento no haya fugas de radioactividad": "Todo el mundo tenemos miedo a un Chernóbil iraní".

"Hay otro dato que también es interesante, que esta noche ha habido manifestaciones contra la guerra en Israel. Ha habido muchas detenciones, ha habido disparos policiales a los manifestantes. Y esto se añade a que en Irán, país paralelo que está también en guerra, el régimen de Irán ha importado al país a 3.000 agentes iraquíes de sus partidarios para una posible manifestación", ha añadido Armanian.

Asimismo, ha apuntado que "la situación en Irán es gravísima económicamente": "La inflación ya antes de la guerra rozaba los 65%. Ahora se ha disparado".

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