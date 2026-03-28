Nacho Duato urge al Gobierno a "espabilar" y dice que Sánchez tiene "posibilidades de volver a ganar"

El coreógrafo ha advertido en laSexta Xplica que "la derecha es lista y está metida en redes sociales": "Su discurso es tan simple que a cualquier inculto le llega, pero la derecha es como un tornillo, oprime. La izquierda libera".

El coreógrafo Nacho Duato ha estado en laSexta Xplica analizando diferentes temas de la actualidad, entre ellos, el Gobierno de Sánchez o la escalada de la ultraderecha.

Por su parte, el bailarín ha protagonizado una entrevista marcada por un tono crítico hacia el Ejecutivo y, especialmente, hacia la estrategia política de la izquierda en España.

Duato considera que el presidente tiene opciones de revalidar el Gobierno, pero advierte de que "hay que espabilarse", señalando que la derecha ha sabido moverse con mayor eficacia en el terreno de las redes sociales.

"La derecha es lista y está metida en redes sociales. Su discurso es tan simple que a cualquier inculto le llega, pero la derecha es como un tornillo, oprime. La izquierda libera. Hay que mover la tuerca hacia la izquierda", ha añadido.

Asimismo, critica que la izquierda haya cedido terreno en lo que denomina la "batalla cultural", permitiendo que conceptos como la libertad o la defensa de la expresión individual hayan sido apropiados por la derecha.

"Han abanderado temas que antes eran patrimonio de la izquierda", lamenta. En cuanto al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, duato ha revelado que le "gusta mucho".

Duato indicaque "el PP de 'popular' no tiene nada" y que "los liberales han de ver con la libertad no solo con ganar dinero". Así, critica a "todos estos niños y niñas, que ya no son tan jóvenes, y a los pobres de derechas que dicen que con Franco se vivía mejor y votan a Vox por incultura".

"Les llevaba a dar una vuelta por el Chad, uno de los países más pobres del mundo, donde hemos operado a 24 niños que se queman por vivir en chozas. Son niñatos que tienen de todo, iPhone, Adidas, y van a ver a Rosalía por 460 euros", sentencia.

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