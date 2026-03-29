Nacho Duato, sobre la reina Letizia: "Es la primera que no cree en la monarquía, ¿o tú te levantas un día y te haces católico y monárquico?"

El coreógrafo ha confesado que ha conocido a diferentes figuras de la monarquía de varios países y ha reconocido que la madre de Felipe VI, doña Sofía, es "la reina más pura que hay".

El coreógrafo Nacho Duato ha desvelado en laSexta Xplica que no es monárquico y lo ha hecho sin pelos en la lengua. Asimismo, ha expresado su opinón sobre algunos miembros de la familia real española, como Felipe VI, la reina Sofía, Juan Carlos I y la reina Letizia.

Durante su intervención en la entrevista dirigida por José Yélamo, se ha declarado "hasta la coronilla de reyes y de reinas", en referencia a obras como 'La Bella Durmiente' o 'Giselle', ejemplos de un repertorio construido sobre cuentos de princesas, hadas y monarquías.

"Solo los aguanto en punta y con un tutú bailando", ha ironizado a su vez. Eso sí, ha confesado que ha conocido a diferentes figuras de la monarquía de varios países y ha reconocido que la madre de Felipe VI, doña Sofía, es "la reina más pura que hay".

Sobre la actual reina, Letizia Ortiz, ha indicado que "ella no es monárquica": "Es la primera que no cree en la monarquía. ¿De pronto tú te levantas un día y dices voy a ser monárquica y católica?, pregunta a Yélamo.

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