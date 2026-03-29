Nacho Duato: "Es horrible ver a un chulo como Trump, amigo de un pederasta, mandar y decir que se va a quedar con Cuba"

En su entrevista con José Yélamo, ha defendido al pueblo cubano y ha cargado contra la actitud de EEUU en la historia reciente: "Han matado a 38 millones de personas desde 1971 a 2021, se han metido donde les ha dado la gana".

Nacho Duato ha sido muy claro con la figura de Donald Trump. En sus palabras en laSexta Xplica, programa al que ha concedido una entrevista, el bailarín ha tildado de "chulo" al presidente de Estados Unidos afirmando además que es "amigo de un pederasta", en relación al vínculo que tenía con Jeffrey Epstein.

"Es horrible ver a ese chulo, amigo de un pederasta, mandar y decir que se va a quedar con Cuba", ha expresado el artista.

En ese sentido, ha hablado de la isla cubana: "Es un desastre por las sanciones, pero es un pueblo maravilloso. Tiene profesionales fantásticos, desde médicos a profesores pasando por bailarines".

"No voy a defender la dictadura de Cuba, pero tienen cosas maravillosas. Si el pueblo sufre no es porque sean vagos e incultos, es por las sanciones", ha defendido Duato.

El artista, a tenor de Trump, ha hablado sobre lo que está sucediendo en Irán: "El no a la guerra ha de estar siempre. Los americanos han matado a 38 millones de personas desde 1971 a 2021. Se han metido donde les ha dado la gana y la ONU se lo permite".

"Irán está en el punto de mira desde 1953 cuando nacionalizaron el petróleo. No les han dejado en paz hasta que ahora se los van a cargar", ha insistido.

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