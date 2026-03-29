Nacho Duato carga contra Urtasun: "No ha hecho nada por la Cultura, pero por lo menos es guapo"

Al ser preguntado por José Yélamo sobre su opinón hacia el ministro, el coreógrafo ha sostenido: "No es que no me guste, es que nunca habla ni de política, ni de cultura".

Nacho Duato ha sido de lo más crítico en una entrevista en laSexta Xplica con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y con su cartera, asegurando que este "no ha hecho nada" por su sector.

Al ser preguntado por José Yélamo sobre su opinón hacia Urtasun, el coreógrafo ha sostenido: "No es que no me guste, es que nunca habla ni de política, ni de cultura".

"No ha hecho nada por la cultura realmente, por la danza desde luego nada. Pero bueno, está bien, es guapo por lo menos", ha expuesto.

Eso sí, ha reiterado que el ministro ni hizo nada anteriormente, ni "hace nada por la cultura" en la actualidad. "Yo creo que no debería haber Ministerio de Cultura, es decir, escoger quién baila y quién no baila y a quién le damos el presupuesto y a quién no... La cultura la tiene que llevar el pueblo, ¿no?", se pregunta.

De esta manera, y acabando su intervención, ha esgrimido que un ministro no debería ser el encargado de decidir sobre los presupuestos del sector cultural del país.

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